Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Açılacak

ENERJİ KAYNAĞI YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bayraktar, santralin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti. “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” sözleriyle, santralin bölge için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Soma Termik Santrali’nin yeniden üretime başlamasıyla birlikte, bölgedeki enerji arz güvenliğine de önemli bir katkı sağlanacağı belirtildi. Bu gelişme, hem yerel hem de ulusal boyutta enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak.

Gündem

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.
Gündem

8 Eylül’de İstanbul’da Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca İSPARK otoparkları da bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

