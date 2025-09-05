Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Açılacak

ENERJİ KAYNAĞI YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bayraktar, santralin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti. “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” sözleriyle, santralin bölge için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Soma Termik Santrali’nin yeniden üretime başlamasıyla birlikte, bölgedeki enerji arz güvenliğine de önemli bir katkı sağlanacağı belirtildi. Bu gelişme, hem yerel hem de ulusal boyutta enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak.