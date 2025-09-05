Ekonomi

Bakan Bayraktar: Soma Termik Yeniden Açılacak

bakan-bayraktar-soma-termik-yeniden-acilacak

ENERJİ KAYNAĞI EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bayraktar, santralin bu ay içerisinde belirlenecek yeni işletmeciyle faaliyete geçeceğini duyurdu. “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” sözleriyle santralin önemine dikkat çekti.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNULACAK

Yeniden üretime başlamasıyla, Soma Termik Santrali’nin bölgedeki enerji arz güvenliğine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Bu yeniden faaliyete geçişin, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.

