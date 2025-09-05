Ekonomi

Bakan Bayraktar: Soma Termik Yeniden Açılacak

bakan-bayraktar-soma-termik-yeniden-acilacak

SOMA TERMİK SANTRALİ’NE ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar, santralin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmeciyle faaliyetine yeniden başlayacağını ifade etti. “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Santralin yeniden üretime girmesiyle bölgedeki enerji arz güvenliğinin daha da güçleneceği vurgulandı. Bu durum, enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

