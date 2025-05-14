Bakan Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı Artacak

SURİYE’DE NORMALLEŞME SÜRECİNE DESTEK FAALİYETLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’deki normalleşme sürecine dair destek faaliyetleri hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Bayraktar, “Suriye’de elektrik ve doğalgaz altyapısının tekrar kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye bakıyor? Barınacak yer var mı? Elektrik, su gibi evrensel hizmetler geliyor mu? Bir de güvenlikle alakalı endişelerinin olmaması lazım. Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye’de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor.”

ELEKTRİK İHRACATINDA YENİ HEDEFLER

Bakan Bayraktar, Suriye’ye yaptıkları elektrik ihracatını üç katına çıkaracak bir çalışmanın içinde olduklarını belirtti. Birecik-Halep hattı ile birlikte ek olarak 500 megavatlık bir kapasitenin devreye gireceğini ifade etti.

MADEN KAYNAKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldığını ve burada bir reform paketinden bahsettiğini aktaran Bayraktar, “Reform paketinde birkaç husus var. Türkiye’de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istiyoruz ve bu alanlara verilen kapasitelerin bir an önce devreye girmesini hedefliyoruz. Bu süreçleri hızlandıracak çalışma var. Paket içindeki ikinci konu ise madenler. Türkiye’nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili süreci hızlandıracak bir paket. Madenciliğin içinde çevre, iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı önemli bir rehabilitasyon kısmı da var.” dedi.

DENGELİ ÜRETİM PORTFÖYÜNE GEREK DUYULUYOR

İspanya ve Portekiz’i etkileyen elektrik kesintileriyle ilgili bir soruya yanıt veren Bayraktar, “Türkiye’nin mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olması lazım. Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Yapmaya çalıştığımız; dengeli, içerisinde yenilenebilir enerji, kömür, doğalgaz, hidroelektrik ve inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı bir üretim sepetine sahip olmak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, elektrik iletim şebekesinin güçlü olmasının gerektiğini vurgulayarak, “Bu konuda büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında iletim şebekesini güçlendirecek inşa faaliyetlerinin 10 yıllık planlamasını yapmış durumdayız. Elektrik kesintileriyle alakalı endişe edilecek bir durum yok.” dedi.