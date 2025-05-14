Bakan Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı Artacak

Bakan Bayraktar, Suriye’deki Normalleşme Süreci Üzerine Açıklama Yaptı

Bakan Alparslan Bayraktar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu kapsamda Suriye’de yaşanan normalleşme sürecine yönelik destek faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNME İSTEĞİ

Bakan Bayraktar, “Suriye’de elektrik ve doğalgaz altyapısının yeniden kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bu kişilerin büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye bakıyor? Barınacak bir yer var mı? Elektrik ve su gibi evrensel hizmetler geliyor mu? Ayrıca güvenlik ile ilgili kaygılarının olmaması da önemli. Yaptığımız çalışmalar, Suriye’de hayatın normalleşmesine hizmet ediyor” dedi.

ELECTRIC İHRACATINDA ÖNEMLİ ARTAN RAKAMLAR

Bakan Bayraktar, elektrik ihracatını 3 katına çıkaracakları bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Birecik-Halep hattı ile birlikte ek 500 megavat kapasite devreye girecek” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ndeki reform paketine değinen Bayraktar, şunları aktardı: “Reform paketinde birkaç husus var. Türkiye’de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmayı istiyoruz ve bu alanlardaki süreçlerin bir an önce devreye girmesini hedefliyoruz. Ayrıca madenlerin ekonomiye kazandırılması yönünde hızlı adımlar atılacak. Yatırımcıların önünü açarak, bu kaynakların en sağlıklı şekilde ekonomimize dahil edilmesini sağlayacak bir paket bu. Madencilik alanında çevre, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önemli rehabilitasyon çalışmaları da yer alıyor.”

DENGELİ ÜRETİM PORTFÖYÜ TAAHHÜDÜ

İspanya ve Portekiz’deki elektrik kesintileriyle ilgili soruya yanıt veren Bayraktar, “Türkiye’nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerekiyor. Sadece tek bir kaynağa bağlı kalmak, her ülke için sorun yaratabilir. Yapmak istediğimiz; yenilenebilir enerjinin, kömürün, doğalgazın ve hidroliğin yer aldığı, inşallah çok yakında nükleerin de katılacağı bir üretim sepetine sahip olmaktır” dedi. Elektrik iletim şebekesinin güçlü olması gerektiğine de dikkat çekerek, “Bu alanda da büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye genelinde özellikle iletim şebekesini güçlendirmeye yönelik inşaat faaliyetleri için 10 yıllık bir planlama yaptık. Elektrik kesintileri konusunda endişe edilecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.