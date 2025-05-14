Bakan Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı Arttı

SURİYE’NİN NORMALLEŞME SÜRECİNE DESTEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Suriye’deki normalleşme sürecine verilen destek faaliyetlerine yönelik açıklamalar yaptı. Bayraktar, “Suriye’de elektrik, doğalgaz altyapısının tekrar kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye bakıyor? Barınacağım yer var mı? Elektrik, su gibi evrensel hizmetler geliyor mu? Bir de güvenlikle alakalı endişelerinin olmaması lazım. Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye’de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor.” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK İHRACATINDA BÜYÜME

Bakan Bayraktar, elektrikle alakalı olarak Suriye’ye yaptıkları ihracatı 3 katına çıkaracak bir çalışmanın içinde olduklarını belirtti. “Birecik-Halep hattı ile beraber ilave 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek.” dedi.

MADEN YATIRIMLARI YENİ REFORM PAKETİYLE HIZLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde bir reform paketinden bahsedildiğini ileten Bayraktar, “Reform paketinde birkaç husus var. Türkiye, yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istiyor ve buralara verilen kapasitelerin bir an önce devreye girmesini istiyor. Bu süreçleri hızlandıracak ve yatırım süreçlerini kısaltacak bir çalışma var. Ayrıca Türkiye’nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı süreçleri hızlandıracak bir paket bu.” şeklinde konuştu. Madenciliğin çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli unsurlarını da içeren bir paketin hazırlandığını vurguladı.

DENGELİ ÜRETİM PORTFÖYÜNE GİDİŞ

İspanya ve Portekiz’deki elektrik kesintileri ile ilgili bir soru üzerine Bayraktar, “Türkiye’nin mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerekli. Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı yaratabiliyor. Yapmaya çalıştığımız; dengeli, içerisinde yenilenebilir, kömür, doğalgaz, hidroliğin olduğu, inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı bir üretim sepetine sahip olmak.” dedi. Ayrıca, elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu yönde büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında özellikle iletim şebekesini güçlendirecek inşa faaliyetlerinin de 10 yıllık planlamasını yapmış durumdayız. Elektrik kesintileri ile alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok.” diye ekledi.