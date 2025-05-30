Ekonomi

Bakan Bayraktar Yanıtladı: Zam Yok

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ENEGİ VE DOĞALGAZ FİYATLARINA YENİ DÜZENLEME OLUP OLMAYACAĞI BELİRSİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında güncel durumla ilgili soruları yanıtladı. “Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?” sorusu üzerine Bayraktar, “Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz.” dedi.

DOĞALGAZDA DEĞERLENDİRME GEREKİYOR

Bayraktar, doğalgaz tarafına bir göz atılması gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70’lere geldi. Doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz, ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor.” ifadesini kullandı.

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