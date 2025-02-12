Bakan Duyurdu: Tarihi Anlaşma Mart’ta Başlayacak

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE STRATEJİK ANLAŞMA

Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve bölgedeki stratejik konumunu kuvvetlendirmek için önemli bir anlaşmaya imza atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının Türkiye’ye tedarikine yönelik bir anlaşmanın imzalandığını bildirdi. Bayraktar, bu durumu “Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım” olarak tanımlıyor. Bakan ayrıca, anlaşmanın önemini vurgulayarak, “Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk” sözlerini kullanıyor. Bu ifadeleriyle, anlaşmanın uzun süreli çalışmaların bir sonucu olduğunu ve iki ülke arasındaki kararlılığın somut bir başarıya ulaştığını belirtiyor.

GAZ AKIŞI MART 2025’TE BAŞLIYOR

Anlaşma kapsamında Türkmen gazının Türkiye’ye akışının 1 Mart 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Bu gelişme, Türkiye’nin ve bölgenin doğal gaz arz güvenliğine önemli katkılar sunacak. Bakan Bayraktar, anlaşmanın yalnızca enerji arz güvenliğini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini de daha ileriye taşıyacağını belirtmektedir. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki enerji iş birliği, köklü bir geçmişe sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov’un 1 Mart 2024’te Antalya’da yaptığı görüşme, bu iş birliğinin derinleşmesi açısından kritik bir adım olmuştur. Bu toplantıda, doğal gaz ve petrolde iş birliğini artırmayı amaçlayan anlaşmalar imzalanmış ve Türkmenistan’ın doğal gaz kaynaklarının Türkiye ile Batı’ya ulaştırılması konusundaki niyetler ortaya konmuştur. Ayrıca, geçen Temmuz ayında Bakan Bayraktar’ın Türkmenistan yapmış olduğu ziyaret, bu iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik kararlılığı pekiştirmiştir. O dönemde Bayraktar, “İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998’den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız” şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştur.

YOĞUN ÇALIŞMALARIN SONUCU

Bu gelişmelerin ışığında, Türkmenistan’dan Türkiye’ye gaz akışının başlaması için gereken teknik ve hukuki altyapının oluşturulması için yoğun bir çalışma süreci yürütüldü. BOTAŞ ve Türkmengaz arasındaki mutabakat, bu yoğun çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve enerji alanında yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Anlaşma ile birlikte planlanan doğal gaz akışının 1 Mart 2025’te başlaması, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.