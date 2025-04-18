Bakan Fidan’dan Kesin İsrail Uyarısı!

BİR ARAYA GELİŞ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nden AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezinde toplandı. Burada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumu hakkında gelen sorulara Fidan, Avrupa’nın Türkiye gibi bir ülkeyle entegre olmayı istemediğini vurguladı. “Devletler, partiler Türkiye’nin AB’ye katılımına daha olumlu ancak popülist politikalar nedeniyle, oy kaygısı ile halkın hoşuna gidecek şeyler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD’nin NATO’dan çıkması durumunda ilişkilerde yeni bir konjonktür oluşma ihtimali var” dedi.

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile İsrail’in uyguladığı soykırımı da değerlendirdi. “Arap ülkeleri ile görüştük. ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkenin İsrail’in arkasında olması en büyük sorun. Bölge ülkeleri ABD’nin İsrail politikasını değiştirmesi için gayret gösterecek. İsrail’in stratejisi bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama. Burada ABD’yi ikna etmek gerek” ifadelerini kullandı.

TÜRK VE İSRAİL JETLERİNİN HAVADEKİ DURUMU

Suriye’deki operasyonlarla ilgili Türk jetleri ve İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimali üzerine Fidan, “Bizim jetlerimiz de İsrail jetleri de oraya gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile de kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail’in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal” şeklinde konuştu.

PKK VE SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Fidan, PYD’nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılması ve PKK’nın fesih kararı almasına dair gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. “PYD, Suriye ile bir anlaşma yaptı. O anlaşmanın uygulanmasının takipçisiyiz. Hayata geçmesini yakından izleyeceğiz. PKK’nın fesih çağrısına uymasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözülmesini ve barış anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini, ulaştırma ve ticaret koridorlarının işlemesine ise tüm süreçlerin sonunda gerçekleşeceğini aktardı. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’nın barışa daha yakın olduğunu da ekledi.