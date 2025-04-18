Bakan Fidan’dan Kesin İsrail Uyarısı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’ndeki AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelerek, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumla ilgili gelen sorulara Fidan, Avrupa’nın toplumsal yapısının Türkiye gibi bir ülke ile kaynaşmak istemediğine dikkat çekti. Fidan, “Devletler, partiler Türkiye’nin AB’ye katılımına daha olumlu ancak popülist politikalar nedeniyle, oy kaygısı ile halkın hoşuna gidecek şeyler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD’nin NATO’dan çıkması durumunda ilişkilerde yeni bir konjonktür oluşma ihtimali var” şeklinde bilgi verdi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını ve İsrail’in uyguladığı soykırımı gündeme getirerek, “Arap ülkeleri ile görüştük. ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkenin İsrail’in arkasında olması en büyük sorun. Bölge ülkeleri ABD’nin İsrail politikasını değiştirmesi için gayret gösterecek. İsrail’in stratejisi bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama. Burada ABD’yi ikna etmek gerek” dedi.

SURİYE’DE KARŞILAŞMA İHTİMALI

Suriye’de yapılan birtakım operasyonlar sırasında Türk jetleri ve İsrail jetleri arasında bir karşılaşma olasılığını değerlendiren Fidan, “Bizim jetlerimiz de İsrail jetleri de oraya gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile de kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail’in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal” şeklinde konuştu.

PKK’YA YÖNELİK BEKLENTİLER

PYD’nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılması ve PKK’nın fesih kararı alması konusunu yakından takip ettiklerinin altını çizen Fidan, “PYD, Suriye ile bir anlaşma yaptı. O anlaşmanın uygulanmasının takipçisiyiz. Hayata geçmesini yakından izleyeceğiz. PKK’nın fesih çağrısına uymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bakan Fidan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözülmesi ve barış anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini, ulaştırma ve ticaret koridorlarının işlemesinin ise tüm süreçlerin sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, Ukrayna’nın barışa daha yakın olduğunu da sözlerine ekledi.