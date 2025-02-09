Bakan Fidan: Filistin Tehciri Kabul Edilemez

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin televizyonunda gerçekleştirdiği röportajda, “Tehciri kabul etmiyoruz. Uluslararası toplum olarak, bölge ülkeleri olarak, Arap dünyası, İslam dünyası, Avrupa Birliği, Afrika, Güney Amerika, Asya Pasifik; herkes bu konuya kendi muhalefetini yapmaya diplomatik yollardan devam edecek” dedi. Gazze’deki ateşkesle ilgili de, “Bizim bütün dileğimiz 7 Ekim’den bu yana devam eden soykırımın durması ve ulaşılan ateşkesin devam etmesi, Gazzelilerin tekrar yurtlarına dönmesi, normal hayatlarına başlayabilmeleri” şeklinde konuştu.

FILİSTİN DEVLETİ’NE ZİYARET TALEBİ

Bakan Hakan Fidan, “Filistin Devleti’ne gelmek istiyorum. Yani şartlar müsait olursa benim gelmemde bir sıkıntı yok. Filistin halkı ümitvar olsun. İnşallah bütün dünyanın desteği, sadece Arapların, Müslümanların değil, bütün ezilenlerin, bütün aklıselim, vicdan sahibi ülkelerin desteği Filistin halkıyla beraber” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin tehcir edilmesine dair açıklamalarına geri dönerek, “Filistin tehciri kabul edilemez. Bu biraz tarihi bilmemek, anlamamak manasına gelir” diye belirtti.

IKI DEVLETLİ ÇÖZÜM DESTEKLİYOR

Hakan Fidan, 1948’de yaşanan tehcire vurgu yaparak, “Uluslararası toplum, 1967 sınırları temeline dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla iki devletli bir çözümü ortaya koymuştu” dedi. Düşüncelerini sürdüren Fidan, uluslararası toplumun bu konuda destek bulduğunu ifade ederek, “Fakat ne acıdır ki bu kadar büyük bir genel kabule sahip iki devletli çözüm projesi pratikte hayata geçirilemiyor” açıklamasında bulundu.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES VE İNSANİ DURUM

Ateşkesle ilgili görüşlerini paylaşan Bakan Fidan, Gazze’de hayatın normale dönmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti. “Biliyorsunuz anlaşmaya garantör olan üç devlet var: Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika’nın burada İsrail üzerinde bu anlaşmanın hükümlerine tâbi tutacak bir zorlama yapması gerekiyor” diye ekledi.

D8 ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ VE GÜÇ DENGELERİ

D8 ülkelerinin Gazze için toplanma çağrısı hakkında Hakan Fidan, “Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi’nin oluşturduğu Temas Grubu ile çalışmalarımız devam ediyor” diye belirtti. Ayrıca, orantısız güç dengesine de dikkat çekerek, “Adalet meselesi olmaktan, hak ve hukuk meselesi olmaktan çıktı ve matematiğe döndü, güç matematiğine dönüştü” değerlendirmesinde bulundu.

KUDÜS VE MEDENİYET MESELESİ

Kudüs’ün önemine dikkat çeken Fidan, “Kudüs meselesi, Filistin meselesinin önemli bir sembolüdür. Burada oynanan oyunlar, Kudüs’ün tamamıyla Yahudileştirilmesi kabul edilemez” dedi. İsrail’in provoke edici adımlarına karşı mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Fidan, “Bu zulüm döngüsü bir yerden kırılacak” ifadesini kullandı.

DESTEK SÜRECEK

Son olarak, Hakan Fidan, “Bu ateş sönmeyecek, bu destek bitmeyecek” diyerek, Filistin yönetimine kesintisiz destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. “Filistinli kardeşlerimize elimizden gelen her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.