Bakan Fidan: Gazze’de Ateşkes Önceliğimizdir

DIPLOMASİ TRAFİĞİ VE TOPLANTILAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Türkevi’nde yaptığı konuşmada, bir hafta boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini vurguladı. Fidan, “Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı” ifadelerini kullandı. Tüm yapılan toplantılarda Filistin davasını en etkili biçimde savunduklarını belirtti.

TRUMP’I TÜRKİYE’YE DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye yönelik değerlendirmelerde bulunan Fidan, “ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet ettik. Trump ve Cumhurbaşkanımız küresel konuları da ele aldı. Tabii ki Filistin de konuşuldu. Suriye’deki konular ele alındı. Her iki ülke de Suriye’nin toprak bütünlüğünün konusunda hem fikir” diye konuştu. Ayrıca, Türkiye ve ABD arasında NATO’da işbirliğinin artırılması üzerinde durulduklarını ekledi. Fidan, CAATSA yaptırımları gibi iki ülke ilişkilerini zorlaştıran konuların çözümünde mutabakat sağlandığını da belirtti.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM

Bakan Fidan, rekor sayıda ülkenin Filistin’i tanıdığını ifade ederek, “Filistin Devleti’nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu” şeklinde konuştu. “İkinci aşama tanınan devlet değil, yaşayan ve yaşanan bir devlet oluşması. Bunun için çalışmalar var” diyen Fidan, “Önceliğimiz Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması, insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması” dedi.