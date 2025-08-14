Gündem

Bakan Fidan’ın Mossad İle Görüşmesi Yanlış

bakan-fidan-in-mossad-ile-gorusmesi-yanlis

GÖRÜŞME HABERLERİ YALANLANDI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel meseleleri ele almak amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı ziyaret sırasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile bir görüşme gerçekleştirdiği yolundaki iddiaların doğru olmadığını belirtiyor.

TESADÜF OLDUĞU AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi” ifadelerine yer verildi. Bu durum, iki taraf arasında var olduğu iddia edilen bir görüşmenin olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

