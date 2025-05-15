Bakan Fidan: YPG Sözlerini Yerine Getirmeli

Türkiye-AB İLIŞKİLERİ VE SAVUNMA ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. AB’nin savunma alanında atılım yapma çabasında olduğunu vurguladı ve bunun için AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği yapma arayışında olduğunu belirtti. Fidan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul’da bir araya geleceğini ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Antalya’daki NATO toplantısına katıldığını ifade etti. Suriye’nin yeniden imarı için ortak çabanın önemi üzerinde duran Fidan, Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı ve bu görüşmenin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. DAEŞ ile mücadelede gerekli adımların atıldığını belirten Bakan Fidan, “Suriye’nin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu konusunda mutabıkız. Ortak bir çaba sergilenmeli, biz Türkiye olarak Suriye’nin uluslararası topluma entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Fidan, Riyad’daki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığını vurguladı ve yaptırımların kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İsrail’in saldırıları Suriye’nin istikrarına tehdit oluşturduğunu belirtti.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ VE ARABULUCULUK

Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde barış sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin arabulucu rolünü sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bence bizim bu sürece devam etmemiz lazım. Her iki tarafın da belli tavizler vererek adım atmasını sağlamamız lazım” diyen Fidan,, “Arabuluculara çok büyük iş düşüyor. Biz her türlü desteği başından beri verdiğimiz gibi şimdi de vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YPG VE ŞAM’A YAPILAN MUTABAKAT

Fidan, YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakatı olumlu karşıladıklarını açıkladı. YPG’nın askeri yapısının çözülmesi ve Suriye’deki yeni orduya entegre edilmesi gerektiğini belirten Fidan, şu anda YPG tarafından atılan bir adım olmadığını söyledi. “Tek bir silahlı meşru gücün olması, tüm vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınması gerekiyor” diyerek Suriye’deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirtti.

ABD ASKERLERİNİN DURUMU VE GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Bakan Fidan, ABD askerlerinin Suriye’den çekilebileceğini belirtti ve bu konuda yapılması gereken pek çok konu olduğunu vurguladı. Gazze’de yaşanan insanlık dramının giderek ağırlaştığını söyleyen Fidan, bu durumu durdurmak için Sayın Trump’ın adım atmasını bekleyen bir kamuoyu olduğunu ifade etti. “İnsani yardımlar engellendiği için açlık nedeniyle ölümlerin giderek arttığını görüyoruz” diyen Fidan, Filistin’de iki devletli çözüm için çaba sarf etmenin önemine değindi.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Fidan, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma alanındaki iş birliğine de vurgu yaptı. “NATO toplantılarının önemli bir gündem maddesi de bu” diyerek, Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye’nin rolünün önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin savunma sanayisinin ilerlemiş olduğunu belirten Fidan, AB üyesi olmayan ülkelerle de iş birliği geliştirmenin elzem olduğunu ifade etti. “Bu karşılıklı dayanışma ve güven her alanda meyvesini verir” diyerek, eksik görülen pozisyonların dile getirilmesinin gerekliliğini belirtti.