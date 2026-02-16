Bakan Göktaş: Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda insanların dikkat süresinin artık 8 saniyeyi geçmediğini belirtti. Bu durumun, sürekli uyarılma halinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Göktaş, “Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz.” dedi. Göktaş’ın paylaşımında, bu konuya ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video da bulundu. Söz konusu video için, daha dikkatli izlenmesi gerektiğini ifade eden Göktaş, oyun hamuruyla oynamanın önemine vurgu yaptı. Göktaş, sosyal medyada videoların izlenmesi için sadece konuşmanın yeterli olmayacağını, aynı zamanda farklı hareketlerin de sergilenmesi gerektiğini aktardı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİ



Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normal hale geldi ki… Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu durum, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor ve öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini zorlaştırıyor.”

GÜVENLİ İNTERNET ÇAĞRISI



Göktaş, “Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz.” diyerek sözlerini tamamladı.