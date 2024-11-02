Bakan Göktaş’tan Narin Güran Davası Açıklaması

BAKAN GÖKTAŞ’TAN CİNAYET AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’yi derinden etkileyen Narin Güran cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, “Narin’in davası Türkiye’nin davası. 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük” dedi.

HUKUKİ SÜREÇTİ DESTEKLEME

Bakan Göktaş, Narin Güran’ın cinayetinin ardında yatan endişe ve kaygıları dile getirerek, olayla ilgili yürütülen hukuki sürecin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, mücadelenin sadece Narin’in değil, tüm toplumun güvenliği için gerektiğini belirtti.