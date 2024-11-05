Bakan Işıkhan Asgari Ücret Açıklaması Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi ve işverenlerin merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA

Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında emeklilik sistemiyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı. “Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz” dedi ve ekledi: “Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.” AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi reformlar gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, mevcut hakların korunmasının ve daha adil bir sistemin kurulmasının önemine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ

Bakan Işıkhan, 2025 asgari ücret zam oranıyla ilgili de bilgiler verdi. “Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir” şeklinde konuştu. Çalışma hayatının temel konularından biri olduğunun altını çizen Işıkhan, “Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz bir konu değil” diye belirtti. Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlayacağını söyleyen Işıkhan, “31 Aralık’a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bakan, enflasyon oranının önemli bir belirleyici olduğunu ve düşme eğiliminde olduğunu, ekonomik büyüme ve sektörel bazda işgücüne ihtiyaçların da ücret belirlemede etkili olacağını kaydetti. “Bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz” dedi. Geçtiğimiz yıl belirlenen 17 bin liralık asgari ücreti hatırlatarak, “İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz” şeklinde sonlandırdı.