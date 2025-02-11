Bakan Işıkhan’dan Emekli İkramiyesi Açıklaması

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN BEKLENTİLER

Milyonlarca emeklinin dikkatleri emekli ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Özellikle Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyelerin güncellenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili bir çalışma yapacaklarını duyuruyor.

İKRAMİYELERDEKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Emekli ikramiyelerinin 4 bin 500 ila 5 bin lira aralığına çıkarılması yönünde beklentiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl, emekli ikramiyeleri 2024 yılı itibariyle yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı zamanlarında emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatırılıyor.