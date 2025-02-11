Bakan Işıkhan’dan Emekli İkramiyesi Açıklaması

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Emeklilere her yıl iki kez verilen bayram ikramiyesi ile ilgili zam beklentileri yükseliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, şu an için net bir miktar vermenin erken olduğunu ifade ediyor.

2024 YILI İKRAMİYE ARTIRIM BEKLENTİLERİ

2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri, yeni düzenlemeyle 4.500 ila 5.000 TL seviyelerine çıkarılması yönünde beklentiler var. Ancak nihai miktarın, yapılacak değerlendirmeler sonrasında netleşmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanıyor. İkramiye ödemelerinin, emeklilerin hesaplarına bayram öncesinde yatırılması planlanıyor. Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi etkileyen bu ödemeler her yıl bayram öncesinde gerçekleştirilmekte.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN GEÇMİŞTEKİ ARTILARI

Emekli bayram ikramiyesi, ilk defa 2018 yılında 1.000 TL olarak uygulanmaya başladı. Yıllar içerisinde yapılan artışlar ise dikkat çekiyor. Gelecek dönemde yapılacak düzenlemeyle birlikte emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniyor.