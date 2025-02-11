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Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan Emeklilere İkramiye Müjdesi

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MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’ndan önce güncellenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız” açıklamasında bulundu.

YENİ İKRAMİYE BEKLENTİLERİ

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler var. Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

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