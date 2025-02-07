Bakan Işıkhan’dan Toplu Sözleşme Açıklaması!

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Kamu çalışanlarını doğrudan etkileyen toplu iş sözleşme görüşmeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan dikkat çekici bilgiler geldi. 4D kamu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi için zam oranları merakla bekleniyor. “Peki 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Toplu İş Sözleşme görüşmeleri ayın kaçında gerçekleşecek?” gibi sorular gündemde yer alıyor. Işıkhan, TRT Haber’de yaptığı açıklamalarda bu konulara değindi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Bakan Işıkhan, 4D kamu çalışan toplu iş sözleşmesi zam oranı ile ilgili önemli detaylar aktardı. Işıkhan, “Şimdi önümüzdeyse, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü. Özellikle ülkemizde çalışma hayatını, doğrudan etkileyen en önemli dinamiklerden bir tanesi. 600 binden fazla işçimizi kapsayan bir süreç. Bu nedenle de sendika konfederasyonları, özellikle Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları çalışmalarına başladılar. Sendikalardan alacağımız görüş ve muvaffaktalar tabii ki bakanlığımıza gelecek. Bakanlıkta da bir değerlendirme yapacağız ve şubat ayı içerisinde de inşallah resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

2026-2027 YILLARI İÇİN GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Işıkhan, kamu toplu iş sözleşmeleri hakkında daha fazla bilgi verirken, “2026-2027 yılında kamu görevlileri, memurlarımız ve sözleşmeli personel için de toplu sözleşme süreçleri başlayacak” ifadesini kullandı. Bununla beraber, “Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak” dedi.

ZAM ORANI HENÜZ BELİRSİZ

Bakan Işıkhan, zam oranları ve detaylar konusunda kesin bir bilgi vermezken, şubat ayında başlayacak resmi görüşmelerle birlikte daha net bilgilerin ortaya çıkmasını beklediklerini aktardı. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, sadece kamu işçilerini değil, aynı zamanda memurların toplu sözleşmesi ve özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri için de bir referans noktası olacak. Dolayısıyla, bu görüşmelerin sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor.