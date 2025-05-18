Bakan Işıkhan Duyurdu: 95 İlaç Eklendi

YERLİ ÜRETİM İLAÇLARIN GİRMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine 95 ilacın eklendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” diyerek bu sürecin önemine değindi.

SAĞLIK YATIRIMLARININ ARTIRILMASI

Bakan Işıkhan’ın bu açıklaması, sağlık alanında yapılan yatırımların artması ve yerli üretimin desteklenmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Geri ödeme listesine alınan ilaçların tedavi süreçlerine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.