Bakan Işıkhan Duyurdu: 95 İlaç Eklendi

İLAÇ GERI ÖDEME LISTESI GÜNCELLENDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklediklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.” dedi.

HASTALAR İÇİN SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Bakan Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” sözleriyle yaptığı açıklamayla, bu güncellemenin hasta vatandaşlar açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.