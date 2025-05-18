Gündem

Bakan Işıkhan Duyurdu: 95 İlaç Eklendi

bakan-isikhan-duyurdu-95-ilac-eklendi

İLAÇ GERI ÖDEME LISTESI GÜNCELLENDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine yeni ilaçlar eklediklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.” dedi.

HASTALAR İÇİN SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Bakan Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” sözleriyle yaptığı açıklamayla, bu güncellemenin hasta vatandaşlar açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Torpille Şaka Yaparken Orman Yandı

Onikişubat'ta, arkadaşlarıyla oynarken attığı torpil sonucu 92 hektar orman yanan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Gündem

M.S. Torpil Atınca Orman Yandı

Onikişubat'ta arkadaşlarıyla oynarken attığı torpil sonucu 92 hektar kızılçam ormanının yanmasına yol açan kişi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.