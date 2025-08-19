Bakan Işıkhan’la Zam Teklifine Tepki

SON TEKLİFİN DETAYLARI

Bakan Işıkhan tarafından sunulan yeni teklif ile 2026 yılı için maaş artışları önerildi. Bu kapsamda 2026 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 11, ikinci altı aylık döneminde ise yüzde 7 oranında artış yapılması planlanıyor. Ayrıca 2027 yılı için de her iki altı aylık dönem için yüzde 4 oranında maaş artışı önerisi yer alıyor. Bunun yanı sıra, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla memur maaşlarına 1.000 TL tutarında bir taban aylık artışı yapılması yönündeki önceki önerinin de devam ettiği vurgulandı.

MEMUR-SEN’DEN TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, hükümet tarafından sunulan teklife karşı çıktı. Yalçın, “Bu son teklif olamaz. Verilen teklifi kabul edemeyiz. Toplu sözleşme masası devam ediyor” diyerek görüşmelerin süreceğini belirtti.