Bakan Kacır’dan KOBİ’lere Destek Müjdesi

İSTİHDAMI KORUMA DESTEK PROGRAMI UYGULAMAYA ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş gücünün korunmasına destek vermek amacıyla KOSGEB tarafından hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı’nı tanıttı. Bu programla birlikte tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sunuluyor. Bakan Kacır, “Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

KOSGEB DESTEĞİYLE KRİTİK SEKTÖRLERE YARDIM

KOSGEB, İstihdamı Koruma Destek Programı ile emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerinin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu program, tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi kritik sektörlerde çalışan her personel için 30 prim gün başına 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlayacak. Bu destek, 2024 yılının son üç ayı için geçerli olup, 2025 yılında da çalışan başına aynı tutarda destek sunma koşulu ile sürdürülecek. Destek süresi 12 ay olarak belirlenmiş iken, 249 çalışanı bulunan bir işletme için toplam destek tutarı 7 milyon 470 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yeni destek programı ile sektörlerdeki KOBİ’lerin istihdamını koruma, iş sürekliliğini sağlama ve ekonomik canlılığı sürdürülebilir kılma hedefleniyor. Bu destek, işletmelerin finansal yüklerini hafifletirken, çalışanların işlerini korumasına yardımcı olacak. Ayrıca, sanayi ve imalat sektörlerinde iş gücü kaybını engellemeye yönelik bir katkı sağlayarak ekonomik büyümeye destek olma hedefi taşıyor. Destekten yararlanmak isteyen işletmelerin, 31 Aralık 2024 itibariyle ana faaliyetlerinin ilgili sektörlerde bulunması gerekiyor. Başvurular ise 31 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.