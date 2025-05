Bakan Kurum, 5 Milyon Vatandaşa Müjde Verdi!

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamalarla, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle; her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz” sözleriyle projenin kapsamını sundu. Bakan Kurum, mimari projelerden mülkiyet bilgilerine kadar tüm verilerin tek bir sistemde toplanacağına dikkat çekti. Bu sayede, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanacağını ve afetlere hazırlık çalışmalarında öncelikli alanların belirlenmesinin kolaylaşacağını vurguladı.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ GÜNDEME GELDİ

Projenin en kritik unsuru olarak “Değer Bilgi Merkezi”ni işaret eden Bakan Kurum, bu merkez aracılığıyla Türkiye’nin adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine ulaşacağını belirtti. Kurum, “bundan sonra vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek” dedi.

İSTANBUL’DA UYGULAMALAR BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, “3 Boyutlu Modelleri ve Değer Bilgi Merkezi’nin ilk uygulamasını, ekonominin kalbinin attığı yere, İstanbul’da başlatacağız” ifadesiyle, İstanbul’un deprem riskinin en yüksek olduğu şehir olması sebebiyle değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerinin kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edileceğini dile getirdi. Kurum, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul’daki dijital entegrasyonun tamamlanacağını, 2027’nin ortasına kadar ise tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacağını aktardı.

5 MİLYON VATANDAŞA TAPU MÜJDESİ

Bakan Kurum, 5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren önemli bir müjdeyi de duyurdu. “Kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız” diyerek, orman vasfını yitirmiş alanlarda tespit çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Bu alanların kullanıcılarının süratle tespit edilerek yıllardır tapu bekleyen vatandaşlara tapularının kazandırılacağını açıkladı. Bu adımın mülkiyet hakkına kavuşacak binlerce aile için hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin attığı bu adımların küresel ölçekte dikkat çektiğini söyleyen Bakan Kurum, bugüne kadar bu projeleri hayata geçirme başarısı gösteren hiçbir ülke olmadığını ve Türkiye’nin bunu başarıyla gerçekleştirdiğini gururla ifade etti.