Bakan Kurum Açıkladı: 500 Bin Sosyal Konut Kura Tarihi Belirlendi

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANI ANTAYKA’DA KONTENJANLARI AÇIKLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya’nın Emek ve Aksaray Mahallelerinde yaptığı incelemelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Yılsonuna kadar deprem bölgesindeki hak sahiplerine 454 bin konuttan fazlasını teslim etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kurum, “11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT PROJESİNE YOĞUN İLGİ

500 bin sosyal konut projesine yönelik başvuruların 5 milyon 440 bin rakamına ulaştığını açıklayan Bakan Kurum, “10 Kasım’da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık” şeklinde konuştu.

HATAY’DA 13 BİN 289 SOSYAL KONUT

Hatay ilinde yapılacak sosyal konut sayısını da bildiren Kurum, şunları kaydetti: “Hatay’ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne’de 6800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız.”