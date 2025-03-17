Bakan Kurum’dan Dönüşüm İçin Destek Çağrısı

İSTANBUL’DA GÜVENLİK ADIMLARI

İstanbul’da riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyası, vatandaşların deprem korkularına çözüm sunuyor. Bakan Murat Kurum, kampanya süresince dönüşüme uğrayan Sultangazi’deki dört katlı dört binanın hak sahiplerinin mutluluğunu gösteren görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Bakan Kurum, söz konusu paylaşımında Yasin Gazi’nin “Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar” sözlerini alıntılayarak, “Siz isteyin, biz yapalım” mesajını aktardı.

YENİ YAŞAM ALANLARI

Görüntülerdeki Yasin Gazi, “Cumhurbaşkanımız projeyi duyurur duyurmaz başvurduk. Devletimize güveniyoruz, söz verildiyse yerine getirilir. Ödemeler hızla yapıldı ve binamızın kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı. Biz harekete geçince çevredeki komşularımız da başvuru yaptı” diyerek, kampanyanın önemine dikkat çekti. Ailesini bu sürece ikna ettiğini belirten Gazi, “Deprem değil, dayanıksız binalar öldürür. Ailem ve akrabalarım riskli binalarda yaşıyordu. Eğer onların evi yıkılsa, benim binam sağlam olsa bile huzur içinde yaşayamazdım. Kampanya sayesinde artık çok daha güvenli bir ortamda oturuyoruz” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Mustafa ve Altun Kar çifti, daha güvenli bir yaşam kurmak adına nikahlarını dört ay ertelediklerini ifade etti. Altun Kar, “Yarısı Bizden sayesinde süreç çok hızlı ilerledi. Evimiz sağlam yapıldı, içimiz rahat. Çok mutluyuz, çok memnunuz” dedi. Emekli Medet Kolçak ise devletin sağladığı desteğin önemini vurgulayarak, “1,5 milyon lirayı oğul babasına vermez ama devletimiz bu imkanı sağladı. Yüzümüz gülüyor, Allah razı olsun. Yakında evimize kavuşacağız” şeklinde konuştu. Güvenlik amiri Mustafa Kahraman, riskli binaların tehlikesine dikkat çekerek, “Can gittikten sonra binaların bir anlamı kalmaz. O yüzden herkesin tedbirini alması lazım. Şimdi çok daha huzurlu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMPANYANIN SAĞLADIĞI DESTEKLER

“Yarısı Bizden” kampanyası çerçevesinde İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve on yıl vade ile uygulanıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO süreçleri üstlenerek inşaat çalışmalarını gerçekleştiriyor. 700 bin TL’lik hibe, bina maliyetinden düşülerek kalan tutar uygun ödeme planlarıyla taksitlendiriliyor.