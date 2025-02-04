Bakan Kurum’dan Ege Depremleri Hakkında Bilgilendirme

DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Ege’deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Santorini adasındaki volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara neden oluyor.” şeklinde konuşan Kurum, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. “Herkes kendi kişisel dertlerini bırakmalı ve acilen milletin derdine düşmelidir. Herkes, milletin canı, malı ve yavruları için deprem dönüşümüne başlamalıdır. Bu milletin canından daha mukaddes, daha öncelikli bir mesele yoktur, olamaz.” dedi.

6 ŞUBAT’IN ANLAMI

Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen “Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada, “6 Şubat’ın, millet için büyük bir hüznün tarihi olduğunu” ifade etti. “Ne zaman depremle ilgili bir toplantıya katılsam deprem gecesinde AFAD’da toplanışımızı, bölgeye gidişimizi hatırlıyorum. İnanın, o anki ruh halimizi kelimelere dökmek mümkün değil. Hepimiz, tüm arkadaşlarımız, çok üzgündük.” sözleriyle o günkü duyguları aktaran Kurum, bu kez umuttan ve güçlü bir yarından bahsettiğini belirtti.

DEPREMİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kurum, depremden etkilenen bölgede yaklaşık 1 milyon bağımsız birimin hasar gördüğünü, bölgedeki yapı stoğunun altıda birinin ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını dile getirdi. “14 milyon vatandaşımız, yani nüfusumuzun yaklaşık yüzde 16’sı bu yıkımdan doğrudan etkilenmişti. 11 ilimiz, 124 ilçemiz ve 6 bin 929 köy ve mahallemiz depreme maruz kalmıştı.” diyerek durumu özetledi. Bunun yanında, bölgede yaşanan ekonomik hasarın önemli olduğunu belirterek devletin ve milletin birlikte büyük bir dayanışma gösterdiğini ifade etti.

MİLLİ MÜCADELE İLE İHYAYA DEVAM

Kurum, “Aktarmaya çalıştığım bu tablo bize şunu söylüyor. Böyle büyük bir yıkımın üstesinden gelmek, güçlü bir kurumsal yapı, sağlam bir siyasi irade, kararlı bir liderlik ve yüksek dayanışma duygusuna sahip olmayı gerektiriyor. Şu anda elimizde bu 4 gücün tamamı mevcuttur.” diyerek yönetimsel ve ekonomik gücün önemini açıkladı. Şu ana kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, “2025 bütçemizde ise 584 milyar lira kaynağı deprem bölgesinin ihyası için tahsis ettik.” diye ekledi.

TARİHİ MEKANLARIN İHYASI

Bakan Kurum, “Asrın İhyası” etkinliğindeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2025’in sonuna kadar deprem bölgesi için 453 bin ev ve iş yerinin teslim edilmesini hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Anadolu’nun bir depremler coğrafyası olduğunu hatırlatarak, herkesin depremin ciddiyetinin farkında olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL’DA DEPREM DÖNÜŞÜMÜNE HIZ VERMEK

Kurum, İstanbul’un deprem riski taşıyan yapılarından bahsederek, kentsel dönüşüm uygulamalarını hızlandırma çağrısında bulundu. “600 bin evde oturan milyonlarca İstanbullu kardeşimiz, tıpkı Konya’daki bina gibi her an yıkılacak durumdadır.” açıklamasıyla bu durumun aciliyetini dile getirdi. “İstanbul’da bugüne kadar 907 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık.” ifadesiyle yapılan dönüşüm projelerinin önemine vurgu yaptı.

GÜVENLİ KONUTLAR İÇİN DEVAM EDEN ÇABALAR

Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasındaki konutlarla beraber şu anda İstanbul genelinde 193 bin ev ve iş yerinin dönüşümüne devam ettiklerini belirtti. Depremlere karşı hazırlıklı olmanın gerektiğini açıklayan Kurum, “Riskli evlerimizi yeniden yapmak durumundayız.” dedi ve belediyelere gereksiz tartışmalardan uzak durmaları gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak, “Bu ülkede riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.” şeklinde konuşarak, deprem bölgesinde çalışmaların kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.