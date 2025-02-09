Bakan Şimşek: Enflasyon İçin Köklü Çözüm Peşindeyiz

ENFLASYONLA MÜCADELE VE YENİ HEDEFLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayın programında güncel ekonomik duruma dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili olarak “Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz.” ifadelerini kullandı. Yılın ilk ayındaki enflasyonun %5 çıkmasının tartışmalara neden olduğuna dikkat çeken Şimşek, Ocak ayındaki bu rakamın son 4 yılın en düşük enflasyonu olduğunu aktardı. Ayrıca, “Üç aşağı beş yukarı 3,5-4’lük bir enflasyon bekleniyordu.” diyerek mevcut durumu özetledi.

BİRİNCİ DÖNEM ENFLASYON GÖRÜNTÜSÜ

Şimşek, Ocak ayındaki tek seferlik artışların etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. TÜİK’in sepet ağırlıklarını değiştirmesiyle birlikte oluşan ek enflasyonun etkisine, sağlık hizmetlerinde geçen yılın son çeyreğinde yaptığı fiyat değişiklikleri ile belediyelerin su zamlarının toplamda 1 puan etkisi olduğunu belirtti. 2023 yılı sonunda enflasyonun %65’e düşeceğini, 2024’te ise %24 olacağını belirten Şimşek, enflasyondaki düşüşü fiyatlar düşüyor olarak algılamamak gerektiğini, aslında fiyat artış hızının yavaşladığını vurguladı. Temel mallarda %24, gıda enflasyonu ile birlikte toplamda %33,6 olduğunu açıkladı.

KONUT SORUNU VE SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ

Hayat pahalılığının Türkiye’de önemli bir ekonomik sorun olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, nüfusun %82,7’sinin şehirlerde yaşadığını ve kiraların en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Ev sahipliği oranının %56 civarında olduğunu aktaran Şimşek, konut fiyatlarındaki ve kiralardaki hızlı artışların vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti. Bakan, konut arzını artırmak için ciddi bir çaba içinde olduklarını ve deprem bölgesinde inşaat çalışmalarının yanı sıra sosyal konut projelerine de önemli destekler verildiğini söyledi. Şimşek, “Birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz.” şeklinde konuştu. Devletin desteklediği ve vatandaşların kolaylıkla erişebileceği konut projeleri hakkında bilgi verdi.