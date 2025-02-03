Bakan Şimşek: Enflasyon Son 4 Yılın En Düşüğünde

ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. 2025 yılı ocak ayında yıllık enflasyonun, bir önceki yıla oranla 23 puan azalarak yüzde 42,1’e gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, “Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.” dedi.

Aylık ENFLASYONDA ARTIŞ

Dönemsel etkilerle aylık enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken Şimşek, “Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.” şeklinde ekledi. Maliye politikasındaki duruşları, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini söyledi.