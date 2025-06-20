Bakan Şimşek: Enflasyon Üç Sektörden Düşecek

HAFTALIK EKONOMİ DEĞERLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR

Hafta başından bu yana Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili vekilleriyle ardı ardına bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi değerlendirme toplantılarına sürdürmeye devam ediyor. Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre Bakan Şimşek, bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomik konulardaki sorularını da yanıtlıyor. Bakan, bir süredir uygulanan ekonomi programının sorunsuz bir şekilde gittiğine vurgu yaparken, İran ve İsrail savaşının Türkiye üzerindeki olumsuz etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Şimşek’in, bu savaşın sonucu olarak petrol fiyatlarının artacağı bilgisini vekillerle paylaştığı öğrenildi.

ENFLASYONU ETKİLEYEN SEKTÖRLER BELİRLENİYOR

Hürriyet’in kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, AK Partili milletvekillerine yaptığı sunumda, enflasyonu artıran üç sektörü belirtti. Bu sektörler; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıralandı. Şimşek, bu üç alandaki fiyatların yükselmesinin enflasyonu tetiklediğini ifade ederken, fiyatların düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Enflasyonun düşmesiyle birlikte özellikle kira ve konut satış fiyatlarının da gerileyeceğini belirtti. TOKİ’nin konut üretimini artırmasıyla beraber bu sorunların çözüleceği bilgisini de ekledi.

TASARRUF STRATEJİLERİNİN YARARLARI GÖRÜLÜYOR

Toplantılarda ayrıca, 2024 yılında yayımlanan Kamuda Tasarruf Genelgesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Şimşek, milletvekillerine kamu alanında önemli ölçüde tasarruf sağlandığını aktardı. Mehmet Şimşek, özellikle kamu araçlarının satılması sayesinde gelir elde edildiğini de vurguladı.