Bakan Şimşek: Enflasyonda Düşüş Devam Edecek

MEHMET ŞİMŞEK ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden ocak ayı enflasyon verilerini inceledi. Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesine indiğini vurgulayan Şimşek, hizmet enflasyonunun da geçen yıla göre 27 puan düşerek yüzde 62,9 seviyesine ulaştığını açıkladı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Şimşek, paylaşımında dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığını belirtti. “Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Şimşek ocak ayındaki yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e gerilediğini, uyguladıkları politikalar sayesinde temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti. Hizmet enflasyonunun da geçen yıla göre 27 puan düşerek yüzde 62,9 seviyesine geldiğini ifade etti.

Şimşek, “Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.” şeklinde sözlerini tamamladı.