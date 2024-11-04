Bakan Şimşek: Kira Ve Eğitim Artışları Sınırlıyor

ENFLASYON RAKAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı enflasyon verileri üzerine sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek’in ifadelerine göre, “Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.”

FİYAT ARTIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Yıllık fiyat artışları ise temel mallarda yüzde 28,5, yüksek atalet gösteren hizmetlerde ise yüzde 69,8 olarak belirlendi. Özellikle kira ve eğitim alanında yaşanan yüksek yıllık artışlar, enflasyondaki azalmanın sınırlı kalmasına neden oluyor. “Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu.” diyen Bakan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması açısından önemli olduğunu belirtti.