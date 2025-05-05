Bakan Şimşek’ten Enflasyon Beklentisi Açıkladı

YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARIYLA MÜCADELE PLANLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, TGRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, “Hayat pahalılığıyla mücadele en önemli gündemimiz. Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek” şeklinde konuştu. Enflasyon düşüşlerinin olumlu olduğunu belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yaklaşık %37,9 civarında olduğunu ve “temel mallarda enflasyon ciddi şekilde düştü” ifadesini kullandı. Gıda enflasyonunun %36 seviyelerine gerilediğini vurgulayan Bakan, bu yıl hedeflerinin “yirmili rakamlar” olduğunu ifade etti.

ENFLASYON VE HİZMETLERDEKİ FARKLIKTAN BAHSEDİYOR

Şimşek, özellikle kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarıya çektiğine de dikkat çekti. Hizmet enflasyonunun bu yıl %90’ın altında seyredeceği öngörüsünü paylaşan Bakan, yıl sonunda yıllık enflasyonun %30’un altına inmesini beklediklerini aktardı. “Para politikası sıkı, gelirler politikası arz yönlü destek veriyor” diyerek, 2023’e kıyasla konut arzında ciddi bir artış beklediklerini kaydetti.

ENFLASYONUN DÜŞÜK SEVİYEDE KALMASI BEKLENİYOR

Bakan, “Biz, enflasyonun Merkez Bankası’nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz” diyerek enflasyonu yukarı çeken faktörler bulunduğunu ancak genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, “enflasyonu en az 1,2 puan aşağı çeker” şeklindeki ifadesi ise dikkate değerdi. Bunun yanı sıra, “talebin sınırlı olduğu için firmaların fiyatlama gücü eskisi gibi olmayacak” diyerek piyasa dinamiklerine vurgu yaptı.

POLİTİKALARA DEVAM KESİNMİŞ DURUMDA

Şimşek, “Hayat pahalılığı ile mücadele için kararlıyız” mesajını vererek, mevcut bütçe uygulamaları ve tasarruf planları üzerinde çalışıldığını ifade etti. Dış talep yavaşlamasının ihracatı etkileyeceğini, ancak iç talepteki yavaşlamanın ithalatı olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Bakan, cari açığın bu yıl içinde azalma göstereceğini belirtti. Cari açıkla ilgili veriler de dikkat çekiciydi; Şubat itibarıyla cari açığın 12,8 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.