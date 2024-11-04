“Bakan Şimşek’ten Enflasyon Üzerine Açıklamalar”

HÜKÜMETTEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirirken, “Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.” sözlerini kullandı. Bakan Şimşek, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.” dedi.

HİZMET ENFLASYONUNDAKİ DEĞİŞİM

Bakan, özellikle “geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırladığını” vurguladı. “Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu.” diyen Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinin son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesinin hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması açısından önem taşıdığını belirtti.