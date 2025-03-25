Ekonomi

Bakan Şimşek’ten Piyasalara Güven Mesajı

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PAZARLARA GÜVEN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara güven vermek amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor” dedi. Ayrıca, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılmasının ve öngörülebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

PİYASA İSTİKRARI İÇİN ADIMLAR

Bakan Şimşek, piyasaların düzenli işleyişi için atılan adımların önemini vurguluyor. Piyasalardaki belirsizliklerin giderilmesi için yapılan bu müdahalelerin, ekonomideki istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Yatırımcıların güveninin artırılması, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

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