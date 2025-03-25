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Bakan Şimşek’ten Piyasalara Güven Mesajı

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PİYASALARA GÜVEN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalara ilişkin güven verici açıklamalar yaptı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, piyasalardaki sağlıklı işleyiş açısından gerekli adımların atıldığını belirtti.

PİYASALARDAKİ OYNAKLILIĞIN AZALTILMASI

Bakan Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor” şeklinde ifadeler kullandı. Bu, piyasalardaki istikrarı sağlamak için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

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