Bakan Tekin’den Özel Okullara Ücret Uyarısı

Türkiye Özel Okullar Derneği Sempozyumu Başladı

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin düzenlediği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, “Türkiye’de ve dünyada özel okullar” başlığıyla Antalya’nın Serik ilçesinde başladı. 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı ve özel okullara ilişkin ücret politikaları ile sektör üzerindeki denetimlerle ilgili açıklamalar yaptı.

Ücret Algıları Üzerine Eleştiriler

Bakan Tekin, özel okullara dair ücret eleştirilerinin tüm sektörü kapsamına alacak şekilde genelleştirilmesinin hatalı olduğunu belirtti. Kamuoyunda oluşturulan algının matematiksel gerçeklerle bağdaştığını ifade etti. Tekin, “Özel okullarla ilgili çok üst düzey hizmet sunan ve üst düzey ücret alan bazı okullar üzerinden bir eleştiri yürütülüyor. Şimdi biz sistemimizdeki verilere bakıyoruz. Türkiye’de 12 bin tane özel okul var. Ancak bu bahsedilen ücret skalasında yer alan, yüksek ücret talep eden okul sayısı sadece 22” dedi.