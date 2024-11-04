Bakan Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy ile Görüşme Yaptı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Bakanlıktan gelen bilgilere göre yapılan toplantıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde hazırlanan “beceri örgüsü” temelli müfredata geçiş sürecinin ardından, 4 yıl sonra yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ortak çalışmalar ele alındı. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bu yıl itibarıyla 9’uncu sınıflarda hayata geçirilmeye başlamasıyla birlikte, bu öğrencilerin 4 yıl sonra gerçekleştireceği YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında soruların yeni müfredata uygun şekilde hazırlanması konuları üzerinde mutabakat sağlandı.

YENİ MÜFREDAT ÇALIŞMALARI

Yeni müfredat çıkarında düzenlenecek YKS için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM iş birliğinde yürütülen çalıştayların sonuç raporları da tartışıldı. Toplantıda, mevcut 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öncesi müfredata göre YKS’ye gireceği ve bu öğrenciler için bir değişiklik yapılmayacağı ifade edildi. Ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB – AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriğiyle ilgili değerlendirmelere de yer verildi.