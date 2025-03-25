Bakan Tunç: Aşağılık Hakaretleri Kınıyorum!

ŞİDDET İÇEREN GÖSTERİLERİN UYGUNSUZLUĞU

Bakan Tunç, şiddet içeren gösterilerin demokratik değerlerle ve insan haklarıyla bağdaşmadığını ifade ediyor. Kamu düzenini bozmaya yönelen söylemlerin suç olduğunu unutmamak gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, Türk yargısına yönelik saldırıların, kamu düzenini bozmak pahasına polisin marjinal gruplara hedef gösterilmesinin çok tehlikeli bir durum olduğunu belirtiyor.

AHAZILI DAVRANIŞLAR VE HAKARETLERİN LANETLENMESİ

Bakan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum.” diyerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu dile getiriyor. Kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkenin ekonomik markalarının hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yapılmasının son derece tehlikeli bir yaklaşım olduğunu da ekliyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SALDIRILAR

Basın kuruluşlarının düşmanca bir şekilde anılması ve yuhalatılmasının basın özgürlüğüne bir darbe olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bu tür eylemlerin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Bu durum, kamuoyunu yanıltmak ve halkın bilgilendirilmesini engellemek adına atılmış adımlar olarak nitelendiriliyor.