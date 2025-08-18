Bakan Tunç: Çocukları Suçtan Koruma Gereği

Olayın Gelişimi ve Tutuklamalar

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle karşılaşan kişiler tarafından hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu cinayetle ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur” ifadelerini kullandı.

Üzgün Duygular ve Soruşturma Süreci

Bakan Tunç, açıklamasında, “Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür” dedi. Tunç, olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçu yönünden başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Bu süreçte 4 şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığını belirtti.

Yeni Düzenleme İhtiyaçları

Tunç, hayatını kaybeden Hakan Çakır’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına sabır diledi. Şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tunç, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının titizlikle ele alınması gereken bir konu olduğunu ifade etti. Bu sebeple, çocukların suça sürüklenmesini engelleme ve toplumun huzurunu koruma adına Türk Ceza Kanunu’nda yeni düzenlemeler gerektiğine dikkat çekti.

Çocuk ve Gençler Üzerine Alınacak Önlemler

Bakan Tunç, özellikle 15-18 yaş grubu çocuklar için ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara yönelik kötü muamelelerin cezalarının artırılması gibi kapsamlı düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Ayrıca, “Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İleriye Dönük Planlar

Tunç, çocuk hükümlülerin ceza infazlarının çocuk kapalı cezaevlerinde gerçekleştirilmesi ve gerekçe gösterilmeden alınan sosyal inceleme raporlarının önlenmesi gibi konulara da değindi. Çocuklara koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiği belirtilerek, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacağız” sözleriyle vurguladı.