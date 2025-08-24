Bakan Tunç Duyurdu: Hapis Cezası Geliyor

ETKİLİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun güvenliğini tehdit eden fiillere karşı kapsamlı tedbirlerin alınacağını duyurdu. 11. Yargı Paketi’nde yapılacak değişikliklerle, güvenliği bozan olaylara karşı sert önlemler getireceklerini belirtti. Ayrıca, Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen gelin çıkarma merasimi sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda 2 kişinin tutuklandığını aktardı. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün bir kadının önünü kesip, araca saldırdığı ve hakaretlerde bulunduğu kişinin de tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

YARGI PAKETİ’NDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplum huzurunu bozan eylemlere karşı etkin tedbir alacaklarını belirtti. Bu çerçevede, Bakanlık olarak hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve teklifin TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini açıkladı. Tunç, “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir” dedi. Trafikte yol kesmenin müstakil bir suç olarak düzenlenip caydırıcı yaptırımlar belirleneceği bilgisini veren Bakan, söz konusu fiilin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektireceğini aktardı. Ayrıca, yol kesme suçunun yanında başka suçların işlenmesi durumunda ayrı ceza verileceği belirtildi.

CEZALAR ARTIRILIYOR

Yılmaz Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suç kapsamına alınacağını ifade etti. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası yerine 1 yıldan 5 yıla kadar çıkarılacağının altını çizdi. Ayrıca, ses ve gaz fişeği atan silahların (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınarak müstakil bir ceza belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Düğün, nişan ya da asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde bu tür suçlar işlendiğinde verilecek cezaların yarı oranında artırılacağını belirtti. Tunç, “Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır” diyerek, bu tür fiiller sonucunda yaralama veya ölüm yaşanması durumunda mevcut cezaların eksiksiz şekilde uygulanacağını kaydetti.