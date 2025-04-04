“Bakan Tunç, Mahir Polat’ın Sağlık Durumunu Açıkladı.” (Not: 6 kelime sınırına uygun, anlamı koruyan, büyük/küçük harf ve kısaltma kurallarına dikkat edilerek düzenlenmiştir.)

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan spekülatif paylaşımlara ilişkin resmi açıklama yaptı. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getiriliyor” dedi.

SAĞLIK DURUMU UZMAN HEKİMLERCE TAKİP EDİLİYOR

Bakan Tunç açıklamasında, 29 Mart 2025’te sağlık şikayetleri nedeniyle önce kurum polikliniğinde ilk müdahalenin yapıldığını, ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavilerin eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti. Polat’ın sağlık durumunun hekimler tarafından dikkatle takip edildiğini vurguladı.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hekimlerin uygun görmesi üzerine hastaneden taburcu edilen Mahir Polat’ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sağlık kontrollerinin ve ilaçla tedavisinin sürdüğünü aktaran Tunç, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti için Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Yapılan tetkikler sonrasında Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı alındığını bildirdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Tunç, “Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı. Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlandığını belirterek, “Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değil” açıklamasını yaptı.