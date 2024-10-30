“Bakan Tunç’tan Ahmet Özer Hakkında Açıklama”

AHMET ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma süreci hakkında açıklama yaparken, “Değerlendirmeler dosyayı bilmeden yapılıyor. Soruşturma sürüyor, yargı en doğru kararı verecek.” ifadelerini kullandı. Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in terör örgütünün faaliyetleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına dair yöneltilen soruları yanıtladı.

SÜREÇ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, dosyadaki delilleri bilmeden açıklama yapmanın yanlış olduğunu belirtti. “Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler… Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu.” dedi.

İMAMOĞLU DAVASINA İLİŞKİN YORUMLAR

Bir gazetecinin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan hakimin Samsun’a atanmasını” sorması üzerine Tunç, o hakimle ilgili daha önce tartışmaların mevcut olduğunu ifade etti. Tunç, “O davada sanık avukatları, bu hakimle ilgili reddihakim talebinde bulunmuştu. Reddihakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. O hakimi kendileri reddetmişlerdi. Bugün çıkıp ‘Hakimler Savcılar Kurulunun görevden aldığı’ şeklindeki yorumlar doğru değil, o bir çelişki.” dedi.

SİSTEMİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu’nun, “Şaibeli bir referandumla Türkiye’ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor” sözlerini sorması üzerine Tunç, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sistemdir. Referanduma ‘şaibeli’ demek, demokratik bir tavır değil, millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz.” şeklinde cevap verdi.