Bakan Tunç’tan İBB Soruşturması Açıklaması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturmalar yürütüyor. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da karşı karşıya. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklandı ve yolsuzluktan tutuklu olması nedeniyle terör suçlamasıyla bir tutuklama gereği olmadığı belirtildi.

ADALLET BAKANI YILMAZ TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB’ye yönelik soruşturmalar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir” dedi. Yargısal süreçlerin, hukuk sisteminde denetime açık şekilde ilerlediğini ve ilgili soruşturmaların hala devam ettiğini belirtti. Hâkimlerin, soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını dosya kapsamıyla bağlı kalarak verdiğini vurgulayan Tunç, “Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesinin kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğini” ifade etti.

SÜRECİN GÜVENİLİR OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

Bakan Tunç, adaletin “yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli ettiğini” belirtti. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanların açıklamalarında daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Tunç, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. Sürecin tüm yönleriyle tamamlanmasının beklendiğini ve yorumların itidalli bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.