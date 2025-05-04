Bakan Tunç’tan Saldırgan Açıklaması: Tahliye Eski Mevzuata Göre

AÇIKLAMALAR VE YARGI SÜRECİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında yargı sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti. Saldırganın, “2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı” ifade edildi.

ŞARTLI TAHLİYE VE HUKUKİ SÜREÇ

Bakan Tunç, “Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.” açıklamasını yaptı. 2005 yılında gerçekleştirilen reformların ardından, Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nun tamamen değiştiğini ve cezaların artırıldığını ifade etti. Ancak saldırganın, “bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğini” belirtti.

DEĞERLENDİRMELERİN ASILSIZLIĞI

Bakan Tunç, “Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen ‘müebbet aldı, serbest bırakıldı’ yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.” sözleriyle bu konuya açıklık getirdi. Yargı sürecinin ciddiyetine vurgu yaparak, yapılan yanlış anlamaların önüne geçmeyi amaçladı.