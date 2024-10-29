Bakan Tunç: Trafik Suçlarına Cezalar Artıyor

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ’NE DAİR AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakın dönemde kamuoyuna açıklanması planlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ayrıntılarını paylaştı. Bu belgenin oldukça geniş bir kapsamda olacağını vurgulayan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Ayrıca, 2 yılın altında ceza alan kişilerin cezaevine girmesi gerektiğine dikkat çekti. Toplumda rahatsızlık yaratan suçlar arasında yer alan trafik güvenliğini ihlal etmek ve ruhsatsız silah taşıma gibi konuların da ceza alt ve üst sınırlarının tekrar gözden geçirilebileceği ifade edildi.

CEZA SÜRELERİ VE CAZALANDIRMA MEVZUATI

Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, “2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Biz diyoruz ki, şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin. O da oranla olacak” şeklinde konuştu. Bu düzenlemelerin daha caydırıcı olacağına inandığını belirten Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin tamamlanma aşamasında olduğunu ve Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki günlerde belgeyi açıklayacağını duyurdu.

TUTUKLAMA KARARLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yargı sisteminde uzun süren duruşmaları sona erdirecek düzenlemelerin de bulunacağını dile getiren Tunç, yargıyı hızlandıracak adımların atılacağını belirtti. Tutuklamaya karar verilirken, kamu düzenini bozma eğilimi ve sanığın geçmişteki suç işleme potansiyelinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. “Savcının suç kaydını görebilmesi sağlanmalı. Savcı sadece sabıka kaydına erişim sağlıyor ancak GBT’yi de görebilmesi için gerekli düzenleme yapılmalı” dedi.

SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONUNA MÜDAHALE

Bakan Tunç, sosyal medyada yapılan yanıltıcı paylaşımlar ve terör propagandası yapanlarla ilgili olarak 9 ilde tespit edilen 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını ifade etti. Dezenformasyonla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve birçok hesaba erişim engellendiğini duyurdu.