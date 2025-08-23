Bakan Tunç, Trafikte Hapis Cezası Uygulaması Açıkladı

ETKİLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun güvenliğini tehdit eden ve huzuru bozan fiillere karşı gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında değişiklikler yapılacağını belirtti. Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma merasimi sırasında meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı olayla ilgili olarak da 2 kişinin tutuklandığını ifade etti. Bunun yanı sıra, İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesen ve araca saldıran bir şüphelinin de tutuklandığı bilgisi verildi.

YARGI PAKETİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu bozan her türlü eyleme karşı etkili tedbirler alacaklarını vurguladı. Bu çerçevede, önceden oluşturulan yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığı ve bu teklifin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildiği bildirildi. Tunç, “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir” dedi. Yapılan düzenlemelere göre, trafikte yol kesme eylemi müstakil bir suç olarak tanımlanacak ve bu tür fiiller için caydırıcı yaptırımlar belirlenecek. Ceza ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

CEZALARDA ARTIRIM OLACAK

Tunç, ayrıca ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suç kapsamına alınacağını aktararak, bazı durumlarda cezaların yarı oranında artırılacağını kaydetti. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapis olduğu, bu cezanın 1 yıldan 5 yıla kadar artırılacağı belirtildi. Ses ve gaz fişeği atan silahların (kuru sıkı silah) da bu suç kapsamında yer alacağı ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüleceği vurgulandı. Düğün, nişan gibi toplu etkinliklerde bu tür suçların işlenmesi durumunda cezanın yarı oranında artırılacağı ifade edildi. Bu tür fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi durumunda mevcut cezaların uygulanmaya devam edeceği de ifade edildi. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan tehlikeli davranışlara karşı ise kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği ve yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.