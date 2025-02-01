Bakan Tunç: Vesayetçi Yargı Anlayışı Eleştirisi

ADalet Bakanı Yılmaz Tunç Yozgat’ta

Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak amacıyla Yozgat’a geldi. Bu ziyaretinde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile yargı mensuplarını ziyaret etti. Sonrasında Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede konuşma yaptı.

Yargı Reformları ve Anayasa Değişiklikleri

Tunç, yargının gerçekleştirilen yasasal düzenlemelerle demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirildiğini belirtiyor. “Kanunlardaki yenilikler, hak arama yollarının artırılması, özel hayatın korunması, çocukların korunması, kadın hakları; tüm bu alanlarda sayısız reformlar, anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi.” diyerek, hukuk devletinin güçlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi ve HSK yapısının daha demokratik bir hale getirilmesini sağladıklarını ifade etti. “Bu ülkede bir daha sıkıyönetim ilan edilmesin” diyerek Anayasa’da yapısal reformlar gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Bakan Tunç, “Bugünkü yargı sistemi, demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanmış bir sistemdir.” vurgusunda bulunurken, yargıdan rahatsız olanların gerisinde vesayetçi yargı anlayışının olduğunu belirtti. Geçmişte yaşanan olayları örnek göstererek, günümüzdeki hukuk sisteminin geçmişteki baskıcı rejimler karşısında nasıl bir fark yarattığını aktardı. Örneğin, “Eğer bugünkü yargı sistemi 27 Mayıs’ta iş başında olsaydı, Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi.” diye ekledi. Tunç ayrıca, mevcut yargı sisteminin 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinde de nasıl farklı bir yaklaşım sergileyebileceğini ele aldı.