More
Gündem

Bakan Tunç: Vesayetçi Yargı Anlayışı Eleştirisi

bakan-tunc-vesayetci-yargi-anlayisi-elestirisi

ADalet Bakanı Yılmaz Tunç Yozgat’ta

Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılmak amacıyla Yozgat’a geldi. Bu ziyaretinde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile yargı mensuplarını ziyaret etti. Sonrasında Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede konuşma yaptı.

Yargı Reformları ve Anayasa Değişiklikleri

Tunç, yargının gerçekleştirilen yasasal düzenlemelerle demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirildiğini belirtiyor. “Kanunlardaki yenilikler, hak arama yollarının artırılması, özel hayatın korunması, çocukların korunması, kadın hakları; tüm bu alanlarda sayısız reformlar, anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi.” diyerek, hukuk devletinin güçlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi ve HSK yapısının daha demokratik bir hale getirilmesini sağladıklarını ifade etti. “Bu ülkede bir daha sıkıyönetim ilan edilmesin” diyerek Anayasa’da yapısal reformlar gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Bakan Tunç, “Bugünkü yargı sistemi, demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanmış bir sistemdir.” vurgusunda bulunurken, yargıdan rahatsız olanların gerisinde vesayetçi yargı anlayışının olduğunu belirtti. Geçmişte yaşanan olayları örnek göstererek, günümüzdeki hukuk sisteminin geçmişteki baskıcı rejimler karşısında nasıl bir fark yarattığını aktardı. Örneğin, “Eğer bugünkü yargı sistemi 27 Mayıs’ta iş başında olsaydı, Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi.” diye ekledi. Tunç ayrıca, mevcut yargı sisteminin 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinde de nasıl farklı bir yaklaşım sergileyebileceğini ele aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Tunç: Yargıya Yönelik Karalamalar Vesayetçi Anlayış

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıya eleştiri yapanların vesayetçi bir yargı arzuladığını ifade etti ve yargı mensuplarını hedef alanların bu anlayışın savunucusu olduğunu belirtti.
Gündem

Metrobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

İstanbul'da metrobüsün arka kısmında duman çıkması nedeniyle yolcular hızlıca tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm kaydedilmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.